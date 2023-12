Giulio Regeni, quattro 007 egiziani rinviati a giudizio

Presidenza del Consiglio sarà parte civile

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ammessa come parte civile nel procedimento a carico dei quattro 007 egiziani, accusati di avere torturato e ucciso Giulio Regeni, in virtù dell'obbligo da parte dello Stato di tutelare l'integrità e la sicurezza dei propri cittadini. Lo ha deciso il gup di Roma. La presidenza del consiglio dei ministri, si apprende, ha avanzato richiesta di "condanna al risarcimento in via solidale, a favore di questa parte civile, dei danni patrimoniali nella misura di euro 1.000.000,00 e dei danni non patrimoniali nella misura di euro 1.000.000,00 ovvero nella maggior misura che risulterà in corso di causa". "In via subordinata da determinarsi in via equitativa ai sensi o in separata sede civile, comunque con provvisionale immediatamente esecutiva di euro 500.000,00". Il tutto "oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna alla rifusione delle spese di giudizio".

Il sit in

All'esterno del tribunale, oggi a Roma, si è tenuto un sit in durante l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, dopo la decisione della Consulta che ha fatto uscire il processo dalla stasi in cui versava da mesi. Fuori piazzale Clodio, dove sono state distribuite rose gialle, anche rappresentanti del Pd, della Fnsi e Usigrai. "Siamo qui per confermare la piena vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e non solo alla scorta mediatica che questa mattina è qui per seguire quello che speriamo essere finalmente la partenza di un processo che è stato molto atteso e a lungo ostacolato ma anche a quel popolo giallo che ha tenuto accesa l'attenzione in questi anni di mobilitazione fin dal febbraio del 2016", ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.