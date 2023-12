Usa, vende casa per stare 3 anni su una nave, ma perde tutto

Progettava tre anni a bordo di una nave di lusso della compagnia Life at Sea Cruise, un viaggio che tocca 148 paesi e approda in 382 porti, ma Keri Witman, capo dell’agenzia di marketing Clever Lucy, ha visto il suo sogno infrangersi dopo aver venduto anche la casa in cui abitava: il viaggio è stato annullato per la mancanza della nave.

La delusione

Witman, che aveva già speso 32mila dollari per affrontare questa avventura, vendendo anche la casa in cui abitava, ha saputo dell’annullamento solamente lo scorso 17 novembre. La stessa a The Enquirer ha dichiarato: “Ho lavorato gli ultimi otto mesi per mettere tutto in ordine, organizzare la mia vita, in modo da poter realizzare il mio sogno. È stato davvero deludente scoprire che è stata annullata”. La compagnia Life at Sea Cruises ha già fatto sapere che rimborserà i clienti, ma la delusione di Witman, e di altri passeggeri come lei, è molta, dopo che il sogno di una vita in mare le è svanito tra le mani.