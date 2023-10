New York, pensionati vendono casa per andare a vivere in crociera

Avventura rilassante

Per realizzare il loro sogno Mike e Barbara dovranno però aspettare il 2025. La loro nuova casa galleggiante, MV Narrative di Storylines, è infatti attualmente in costruzione. Una volta completata, la nave da 547 cabine trascorrerà tre anni girando lentamente intorno al globo, fermandosi frequentemente per più giorni consecutivi in ogni porto. Secondo Mike si tratta di “un'avventura rilassante”, come l'ha definita al Business Insider. "Non saremo costretti a correre in ogni luogo del mondo. Ma vogliamo avere la possibilità di vedere questi posti, mentre siamo ancora vivi e abbastanza in salute per goderceli. Non vediamo l’ora", ha raccontato Soroker.