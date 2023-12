Macron sulla guglia di Notre Dame a un anno dalla riapertura

Mondo

Realizzate ed assemblate in atelier specializzati di Ivry-Sur-Seine, le tre strutture costituiscono la fondamentale ossatura intorno alla guglia e al braccio del transetto. Il trasporto fluviale, ha spiegato in un messaggio la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, emette emissioni di carbonio 5 volte inferiori al trasporto su strada. La cattedrale è stata danneggiata in maniera grave da un incendio divampato il 15 aprile 2019 che ha provocato il crollo del tetto