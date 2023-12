Draghi alla guida della Commissione Ue: il piano di Macron

Una figura autorevole in un contesto incerto

I rapporti tra Macron e Draghi sono sempre stati ottimi. Per il presidente francese il nostro ex premier risponderebbe bene all’esigenza di autorevolezza e prestigio in uno scenario internazionale che continua a essere traballante. Per vari motivi: la guerra in Ucraina, l’ascesa della Cina, l’eventualità che Donald Trump torni alla Casa Bianca. Bisogna vedere se la proposta di Macron riuscirà effettivamente a convincere. Per Scholz non sarà facile, ad esempio, vedere una sua connazionale abbandonare la presidenza della Commissione. Anche se, riporta sempre La Repubblica, per Von der Leyen sarebbe già pronta la sedia della segreteria generale della Nato. E quindi sarebbe più facile convincere il cancelliere a puntare su Draghi. Bisognerà vedere anche cosa ne pensa il governo italiano: secondo il retroscena, la premier Giorgia Meloni al momento sarebbe più che altro interessata ad assicurarsi la presenza di un suo alleato all’interno dell’esecutivo europeo. Si fa il nome di Raffaele Fitto.