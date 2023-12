Bbc, giornalista Maryam Moshiri fa il dito medio in diretta tv. Video

È scivolata su una delle leggerezze più comuni. Ignara di essere in onda, Maryam Moshiri, una giornalista con esperienza ventennale alla Bbc, ha fatto il dito medio per scherzare con il direttore di produzione delle news. La conduttrice del telegiornale della tv pubblica britannica è stata immortalata mentre con sorriso beffardo fa il gestaccio e il relativo video, che ha fatto il giro del mondo, è stato visto da milioni di telespettatori. Quando si è resa conto dell’errore da principiante era ormai troppo tardi e non è bastato l’aplomb con cui ha ripreso a dare le notizie. Immediate e doverose, sono poi arrivate le scuse e la spiegazione della giornalista: “Il direttore di produzione faceva il countdown mimando i numeri con le mani. Allora io gli ho voluto rispondere in quel modo per scherzare, ma non credevo di essere già in onda - ha scritto su X - mi dispiace molto se ho offeso o imbarazzato qualcuno, non era mia intenzione. Era uno stupido scherzo che doveva rimanere privato, visibile solo alla mia squadra”.