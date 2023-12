Le forze dell’ordine sono intervenute all'Università del Nevada dopo aver ricevuto un allarme per una sparatoria. Si parla di "numerose vittime". Colpi sentiti in due luoghi diversi del campus. La persona che sparava “è stata messa in condizioni di non nuocere”. Sarebbe dunque con molta probabilità morto

Una sparatoria è avvenuta all'università di Las Vegas e l'uomo che ha sparato nel campus “è stato messo in condizioni di non nuocere”. Sarebbe dunque con molta probabilità morto l'attentatore che avrebbe causato un numero imprecisato di vittime nell'ateneo. La polizia, intervenuta presso l'Università del Nevada dopo aver ricevuto un allarme per una sparatoria, parla di "numerose vittime", usando la parola 'victims', che in inglese vuol dire sia morti che feriti. Secondo le forze dell’ordine, la persona che ha aperto il fuoco nel campus dell'università si trovava nella Frank and Estella Hall, ma spari sono stati sentiti anche nella sede della Student Union. L'università ha chiesto a tutti gli studenti di mettersi al sicuro. L'ateneo ha pubblicato su X segnalazioni di spari nel campus. La polizia di Las Vegas ha detto che "sembrano esserci più vittime in questo momento" vicino alla Beam Hall dell'università, ma non ha fornito ulteriori dettagli.