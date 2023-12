Terremoto Filippine, nuova scossa di magnitudo 6.9

La scossa, l'ultima di una lunga serie, è avvenuta ieri sera, alle 21 ora italiana. Al momento non sono segnalate vittime e le autorità non hanno diramato l'allerta tsunami

Dopo la paura per il terremoto di magnitudo 7.6 di due giorni fa , la terra ieri sera è tornata a tremare nelle Filippine. Una scossa di magnitudo 6.9 ha colpito al largo delle coste meridionali, sull'isola di Mindanao. Lo ha riferito l'Usgs, l'ente statunitense per la rilevazione dei terremoti. Il terremoto è stato registrato poco prima delle 4 ora locale, le 21 in Italia, ed è avvenuto a una profondità di 30 chilometri e a circa 72 chilometri a nord-est del comune di Hinatuan. Al momento non sono segnalate vittime.

Nessuna allerta tsunami

Si tratta dell'ultima serie di forti terremoti concentrati nella stessa area: in quello più forte, di magnitudo 7.6 avvenuto il 2 dicembre, sono anche rimaste uccise alcune persone. In un primo momento era anche stata diramata un’allerta per rischio tsunami, poi rientrata. Per l’ultima scossa avvenuta ieri sera, invece, l’Istituto di monitoraggio non ha segnalato rischi.