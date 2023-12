Svizzera, l'erede di Hermès Nicolas Puech adotta il suo giardiniere

Spettacolo

Moda, la borsa Birkin di Hermes indossata dalle star. FOTO

Jennifer Lopez ha sfoggiato una delle sue Birkin abbinandola con gusto al suo impeccabile outfit, ma non è la sola. L'intramontabile borsa, must have assoluto nel guardaroba di tutte le celeb, ha il prezioso dono di rendere perfetta ogni mise, da quella più casual a quella più elegante e raffinata. Scopri nella gallery come la indossano le dive, da Irina Shayk a Victoria Beckham, alle altre

Non una borsa qualunque quella sfoggiata da Jennifer Lopez, ma una Birkin di Hermes, tra le it-bag più amate e desiderate del pianeta. Com'è nato l'oggetto di culto in questione? Durante un volo accanto al presidente della celebre casa di moda francese, la cantante Jane Birkin si è lamentata di non trovare mai niente nella sua borsetta: è arrivata così la borsa che porta il suo nome, capiente e chic

La popstar ha mostrato più volte di amare il modello Birkin di Hermes. Nella foto vediamo la borsa abbinata tono su tono per una mise total white. Si tratta di pezzi costosi e costosissimi, che talvolta richiedono di entrare in liste d’attesa e pazientare anni per avere l’ambito accessorio