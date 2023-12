Perù, uomini armati assaltano una miniera d'oro: nove morti

Mondo

Continuano le proteste in Perù. Centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia vicino al Parlamento, a Lima. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza dopo il rifiuto dei parlamentari di dare il via libera alle elezioni anticipate. Il corteo era iniziato come una festa popolare prima di trasformarsi in tafferugli tra un gruppo di incappucciati e la polizia antisommossa