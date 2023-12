Endgame, Re Carlo e Kate Middleton i reali "razzisti" di Meghan Markle

Tira vento di tempesta sulla Casa reale britannica, in particolare su re Carlo e Kate Middleton. È infatti scoppiata la polemica per il nuovo libro "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" firmata dal giornalista Obid Scobie. Nelle pagine dell’edizione olandese, ora ritirata dal mercato, sarebbe stato fatto il nome dei due membri della famiglia reale, protagonisti dei commenti razzisti fatti a suo tempo sul colore della pelle di Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle, prima della sua nascita.

Scobie si è difeso in un'intervista alla Bbc. Secondo l'autore del controverso libro sui veleni più recenti nella Royal Family, non si è trattato di una "trovata pubblicitaria", in quanto le copie sono state subito ritirate dalle librerie dei Paesi Bassi, bensì di un "errore". Ha ribadito che la versione in inglese del libro, quella scritta e curata da lui, non conteneva le identità dei membri della dinastia coinvolti nel caso di razzismo a corte, come lo hanno definito i media, e ha affermato inoltre l'avvio di una indagine interna per fare piena luce sull'accaduto.