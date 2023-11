Endgame, esce oggi nuovo libro di rivelazioni sui reali inglesi

Giornalista e scrittore, per oltre 10 anni "embedded" al seguito della famiglia reale, con importanti agganci nell'entourage dei figli di Diana, Scobie racconta tutto quello che “Harry non ha potuto dire”. Un libro-bomba che esplora verità scomode sulla Corona britannica: poco meno di cinquecento pagine sui retroscena della saga reale. Da Carlo III, in rotta col primogenito William, a Meghan Markle che non vuol più mettere piede a Londra, passando per Kate che “sa solo sorridere ai fotografi”. Attraverso conversazioni intime, rapporti solidi e di lunga durata con membri della famiglia reale che hanno rivelato notizie mai pubblicate, Endgame alza il sipario su molti degli avvenimenti più controversi degli ultimi anni: i dubbi della Corte sul Carlo re (“un padre fallito e un marito traditore che ha distrutto la vita di Diana”), su chi e come abbia insabbiato le notizie relative all'amicizia e ai rapporti di Andrea con Jeffrey Epstein e, ancora, sullo strisciante razzismo che pervade la Corte.

Le anticipazioni del libro

Impietoso il ritratto di William. L’erede al trono viene descritto come estremamente ambizioso e intransigente, una “testa calda” ma soprattutto un intrigante assetato di potere, “sempre più a suo agio con gli sporchi trucchi del Palazzo”. Dalle prime anticipazioni sembra che il libro riporti episodi in cui Harry è stato esplicitamente escluso da William (ad esempio il giorno della morte della Regina) a livello organizzativo e umano perché considerato un “disertore, mentalmente instabile”. Spazio anche per Kate, del suo rapporto con Meghan e del suo impegno costante per diventare il volto della Corona. "In quanto membri della famiglia reale che hanno scelto di vivere in modo autonomo e completamente staccati dall'istituzione, Harry e Meghan al momento non hanno alcuna voce in capitolo riguardo alla direzione che prenderà la 'Ditta'. Ma il loro ruolo nella storia reale rimane più importante che mai. Le questioni sollevate dalla coppia, comprese le accuse di bullismo, misoginia, razzismo e manipolazione dell'immagine, unite alla crudeltà istituzionale di cui sono stati vittime, restano ampiamente ignorate e non affrontate dal Palazzo" scrive Scobie in Endgame.