Morte Kissinger, Bush: "Tra le voci più ascoltate in politica estera"

Si è spento questa notte a 100 anni nella sua casa in Connecticut l'ex segretario di stato americano Henry Kissinger . George W. Bush ha voluto, attraverso una nota, ricordarlo così: "Con la morte di Kissinger l'America perde una delle voci più sicure e ascoltate in politica estera. Il fatto che un rifugiato della Germania nazista sia riuscito a diventare capo della diplomazia americana parla sia della sua grandezza che della grandezza degli Stati Uniti".

"Morto un vecchio amico"

L'ambasciatore cinese negli Usa, Xie Feng, attraverso un post su X ha scritto di essere: "Profondamente rattristato dalla notizia della morte dell'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, che ha svolto un ruolo centrale nell'avvio delle relazioni tra Pechino e Washington. È una perdita tremenda sia per i nostri Paesi sia per il mondo", scrive ancora Xie, in quello che è il primo commento ufficiale di Pechino sulla vicenda. "La storia ricorderà il contributo di Kissinger alle relazioni Cina-Usa e rimarrà sempre vivo nei cuori del popolo cinese come un vecchio amico molto apprezzato". Henry Kissinger fu fondamentale nella diplomazia mondiale durante la Guerra fredda, ed è noto per essere stato uno dei principali attori del riavvicinamento Washington-Pechino negli anni Settanta, aiutando il Paese asiatico a uscire dal suo isolamento.



"Contributo significativo alla pace e alla stabilità in Asia"



Sulla morte di Kissinger è intervenuto anche il primo ministro giapponese Fumio Kishida elogiando i "contributi significativi che Kissinger ha dato alla pace e alla stabilità in Asia, inclusa la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cina", ha detto Kishida ai giornalisti dopo la morte dell'ex segretario di stato americano all'età di 100 anni. "Vorrei esprimere il mio più sincero rispetto ai grandi risultati che ha ottenuto. Vorrei anche porgere le mie condoglianze". ha concluso il premier giapponese.