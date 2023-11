Israele, Borrell (Ue): "Per pace duratura serve Stato palestinese"

Il capo della diplomazia europea è intervenuto al Forum Unione per il Mediterraneo in corso a Barcellona, in Spagna. "Il popolo palestinese non può pagare per quanto ha fatto Hamas", ha sottolineato

“La pace tra Israele e Palestina è diventata un imperativo strategico per l’intera comunità euromediterranea e non solo” e per ottenerla “abbiamo bisogno di una coalizione per la pace”. Lo ha detto il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, nel suo intervento al Forum Unione per il Mediterraneo in corso a Barcellona, in Spagna. Borrell ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto in corso tra Israele e Hamas dando attuazione alla soluzione dei due Stati: “Lo diciamo da 30 anni. Ora è il momento di attuarla. Ci vorrà molto lavoro e, soprattutto, sarà necessaria una coalizione per la pace, che includa l’Unione Europea, naturalmente, ma anche gli Stati Uniti, e gli Stati chiave della Lega Araba che hanno la fiducia sia dei Palestinesi che di Israele, per attuare i parametri di una soluzione negoziata”. Il capo della diplomazia europea ha riconosciuto che “la strada verso la pace è ancora molto lontana, ma non irraggiungibile”, dicendosi però “convinto che al di là degli shock e delle emozioni, entrambi i popoli aspirino alla pace”.