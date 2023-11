Reuters: "Cda di OpenAI avvertito su scoperta che minacciava umanità"

Secondo l'agenzia, dietro le motivazioni che hanno portato i consiglieri a licenziare Altman (per reintegrarlo dopo soli 4 giorni) ci sarebbe Q*, nuovo progetto sull'intelligenza artificiale in grado di eguagliare e superare gli esseri umani nei compiti matematici

Prima della rimozione di Sam Altman da OpenAI, alcuni membri della comunità scientifica avevano inviato una lettera al consiglio di amministrazione della società, di cui Altman era a capo durante il periodo di ChatGPT. Nella missiva, si segnalava una scoperta nel campo dell'intelligenza artificiale che presentava potenziali minacce per l'umanità. Si tratterebbe di un progetto chiamato Q* (si pronuncia Q Star, ndr), i cui effetti sulla società umana non sarebbero stati adeguatamente valutati prima della sua commercializzazione. Secondo fonti citate da Reuters sul suo sito, la lettera dei ricercatori avrebbe contribuito ai motivi che hanno portato al licenziamento di Altman. Reuters ha ammesso di non essere stata in grado di visionare una copia, e i ricercatori che l'hanno scritta non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Prima del suo ritorno martedì scorso, oltre 700 dipendenti avevano minacciato di dimettersi e unirsi a Microsoft, sostenitrice dell'azienda, in solidarietà con il loro leader licenziato.