Belgio, a Marcinelle danneggiate 85 tombe ebraiche

Il sindaco di Charleroi: "Azioni spregevoli"

La città di Charleroi "ha sporto denuncia", come confermato a Magnette in un post su 'X' sottolineando che ha "chiesto all'amministrazione di informare ogni famiglia". Il sindaco "condanna con forza queste azioni spregevoli". La polizia, ha aggiunto, "sta indagando per stabilire le circostanze" di questo danneggiamento. "I responsabili saranno perseguiti. Esprimo la mia solidarietà e il mio sostegno alle famiglie colpite da questi atti inqualificabili. L'antisemitismo è un male che bisogna continuare a combattere con tutte le nostre forze".