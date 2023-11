Vanuatu, terremoto di magnitudo 6.5 al largo delle coste nord

Il sisma è stato rilevato alle 5:47 ore italiane al largo delle coste settentrionali dell'arcipelago situato nell'Oceano Pacifico meridionale. L'ipocentro è stato individuato a circa 15 Km di profondità, l'epicentro davanti le isole Sanma. Non risultano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 15:47 ora locale (le 5:47 in Italia) al largo delle coste settentrionali dell'arcipelago di Vanuatu, nell'Oceano Pacifico meridionale. Stando ai dati rilevati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 Km di profondità mentre l'epicentro è stato individuato davanti le isole Sanma. Non si hanno notizie di danni a persone o cose e non è stata emessa nessuna allerta tsunami.