Proteste in Iran, ragazza balla in strada coi capelli sciolti. VIDEO

È diventato virale, in Iran, il video di una ragazza che balla, per strada, coi capelli sciolti. Le immagini, condivise dalla giornalista e attivista iraniana Masih Alinejad sul suo profilo X, mostrano la giovane che scioglie i lunghi capelli e inizia a danzare, prima da sola, poi abbracciata ad un ragazzo, mentre in sottofondo suona la musica di alcuni artisti di strada.

"Ballare e mostrare i capelli può portare le donne in prigione"

Immagini rivoluzionarie in un paese dove la legge vieta alle donne di mostrare i capelli o danzare in pubblico e che rappresentano la battaglia quotidiana delle ragazze nella Repubblica islamica per rivendicare la loro libertà dal velo e dall'oppressione. "In Iran, cantare, ballare e persino mostrare i capelli può portare le donne in prigione: atti semplici considerati criminali", scrive la giornalista, pubblicando il filmato. "Eppure, non scoraggiate dalla minaccia dell'arresto, le giovani iraniane stanno infrangendo queste leggi anti-donne e sfidando il regime autoritario, come si vede in questo potente video".