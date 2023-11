In Iran continuano le proteste delle donne contro il regime

In Iran, le donne che non indossano il velo rischiano di non avere accesso al posto di lavoro, a scuola, all'ospedale. Le leggi iraniane figlie della Rivoluzione islamica del 1979 dell’ayatollah Ruhollah Khomeini penalizzano inoltre le donne sull'eredità, la custodia dei figli in caso di divorzio, e l'età legale – estremamente bassa - del matrimonio. Per richiedere il passaporto, le iraniane devono avere l’assenso di un tutore maschio, non è consentito loro di intraprendere la carriera di magistrato, tra le altre professioni, o di diventare presidente della Repubblica. Non è permesso loro neppure di andare in bicicletta, di ballare o cantare in pubblico.

La potente protesta iraniana nata nel settembre dello scorso anno dopo la morte di Masha Amini, però, continua oggi a destabilizzare il regime proprio attraverso gli strumenti della musica, del canto, del ballo e la attraverso la sfida sempre più sfacciata – online e per le strade del Paese - di una nuova generazione di donne e uomini che riconoscono come la via per la democrazia passi inequivocabilmente attraverso la piena libertà della donna.