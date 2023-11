Musk: "Ricavi X Corp a ospedali di Israele, Croce Rossa e Mezzaluna"

Il miliardario Elon Musk ha annunciato in un post su X (ex Twitter) che la sua piattaforma social invierà tutto il denaro ricavato dalla pubblicità e dagli abbonamenti associati alla guerra a Gaza agli ospedali in Israele e alla Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Gaza (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).