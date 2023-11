Oms: "Nostra operatrice uccisa col suo bebè a Gaza, siamo devastati"

A darne notizia è il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, via X. Dima Alhaj è stata tragicamente uccisa insieme al suo bambino di 6 mesi, suo marito e 2 fratelli

Un'operatrice dell'Organizzazione mondiale della sanità è morta a Gaza con il suo bambino di 6 mesi. A darne notizia è il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, via X: "Io e i miei colleghi siamo devastati: oggi abbiamo perso uno dei nostri a Gaza. La nostra giovane collega dell'ufficio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per i territori palestinesi occupati, Dima Alhaj, è stata tragicamente uccisa insieme al suo bambino di 6 mesi, suo marito e 2 fratelli". ( GUERRA ISRAELE-HAMAS, IL LIVEBLOG )

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

"Questo orrore deve finire"

"Secondo quanto riferito - ha spiegato il capo dell'Oms - sono stati uccisi anche 55 membri della famiglia che si rifugiavano nella stessa casa. Non ho parole per descrivere il nostro dolore. Questa perdita si aggiunge alle altre perdite nella famiglia dell'Onu dal 7 ottobre: 108 membri dell'Unrwa", l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, "sono stati uccisi" da quando è iniziato il conflitto nell'area. "Questo orrore deve finire - conclude il Dg dell'Oms - Tutti gli operatori umanitari e i civili devono essere protetti. Cessate il fuoco. Ora".