Sottomarino nucleare Royal Navy, sventato incidente nell'Atlantico

Un grave malfunzionamento è stato registrato a bordo di un sottomarino nucleare della Royal Navy britannica. L'incidente, di cui ha scritto The Sun, avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche se l'equipaggio non avesse rilevato in tempo il malfunzionamento. È successo, riporta la Bbc, oltre un anno fa nell'Oceano Atlantico.