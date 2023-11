Dispersa una nave con a bordo 12 marinai al largo della Turchia

"A causa del maltempo, è attualmente impossibile raggiungere il luogo in cui si trova la nave o stabilire uno stretto contatto visivo. Le operazioni di ricerca e salvataggio con veicoli aerei e marittimi verranno avviate non appena il tempo lo permetterà", ha spiegato la direzione generale marittima, l'ente pubblico turco che dipende dal ministero dei Trasporti

Durante una violenta tempesta una nave e i suo dodici membri dell'equipaggio sono scomparsi nel nord-ovest della Turchia. Lo hanno annunciato le autorità turche. "La nave Kafkametler, battente bandiera turca, ha emesso un segnale di soccorso oggi alle 10:29 (...) I nostri sforzi per contattarla nave sono rimasti senza risposta", ha annunciato la direzione generale marittima, l'ente pubblico turco che dipende dal ministero dei Trasporti. L'imbarcazione, che trasportava ferrosilicio, era partita dal porto di Temryuk, in Russia, ed era diretta ad Aliaga (nella foto il porto), in Turchia.