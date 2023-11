Terremoto in Myanmar, scossa di magnitudo 5.7 al confine con la Cina

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata in Myanmar alle 8:37 ora locale (le 2:37 in Italia). Il sisma è avvenuto nell'est della Birmania, non lontano dal confine con Cina e Laos. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a circa 15 chilometri di profondità ed epicentro a 75 km da Kengtung. Non sono stati segnalati danni materiali o vittime. La Birmania si trova in prossimità di un'area ad alta attività tettonica dovuta alla pressione tra la placca del subcontinente indiano a sud e la placca eurasiatica a nord.