Casuario australiano avvistato su una spiaggia pubblica: il video

Ragni australiani, quali sono e come riconoscere quelli più pericolosi

Nel Paese più grande dell'Oceania ci sono migliaia di specie, tra cui alcune delle più velenose del mondo. Ecco quali sono quelli più diffusi e quelli più pericolosi

In Australia ci sono migliaia di specie di ragni, tra cui alcune delle più velenose del mondo. Non tutti gli esemplari però sono pericolosi, alcuni spaventano per la grandezza ma sono innocui. Prima di avventurarsi nel Paese è meglio imparare a conoscerli arrivando così preparati a eventuali "incontri" ravvicinati con gli animali a otto zampe (Nella foto un ragno della specie Morebilus)

La famiglia di ragni Sparassidae comprende i ragni cacciatori. Sono di grandi dimensioni, possono arrivare fino a 30 centimetri, ma il loro morso in genere provoca rossore e gonfiore che guariscono in un paio di giorni. Il nome deriva dal fatto che da adulti non costruiscono ragnatele, ma cacciano insetti e altri invertebrati per procurarsi il cibo. Spesso si nascondono tra cataste di legna e in caso di pioggia non è raro vederseli entrare in casa