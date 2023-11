Italia-Slovenia, Meloni: Ripristinare trattato Schengen è prioritario

I controlli

I controlli al confine sloveno sono stati reintrodotti il 21 ottobre scorso, sospendendo con un provvedimento il Trattato di Schengen. "Le analisi condotte - aveva spiegato il ministro Piantedosi - dicono che resta elevato il rischio di infiltrazioni terroristiche tra i flussi migratori via mare e, specialmente, via terra attraverso la rotta balcanica ed il confine con la Slovenia. Per questo a partire dal 21 ottobre abbiamo ripristinato i controlli e li abbiamo prorogati di ulteriori 20 giorni fino al 19 novembre".

Le parole di Giorgia Meloni

"Siamo consapevoli delle difficoltà che arrivano per le nostre comunità transfrontaliere dalla reintroduzione dei controlli ai confini che Italia e Slovenia hanno dovuto adottare per far fronte alle sfide di sicurezza che arrivano dall'attuale congiuntura internazionale, dalla crescente pressione migratoria sui nostri confini", ha aggiunto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob. "Entrambi in questi mesi abbiamo collaborato molto bene, e sappiamo che per difendere lo spazio della libera circolazione interna ai confini europei è fondamentale continuare a lavorare sulla dimensione esterna: più siamo efficaci nella difesa dei confini esterni dell'Unione europea e più saremo efficaci nella difesa anche dei movimenti interni", ha sottolineato.