Barcellona, Dani Alves rinviato a giudizio per violenza sessuale

In una recente intervista il brasiliano ha dichiarato di essere intenzionato a chiedere scusa esclusivamente a sua moglie, ribadendo di aver concordato preventivamente il rapporto sessuale con la presunta vittima

Dani Alves sarà processato per violenza sessuale: rischia 12 anni di carcere. A deciderlo è stato il tribunale di Barcellona, dopo la denuncia di una ragazza di 23anni che ha dato il via a una lunga indagine. Le dichiarazioni fatte dalla giovane, rivelano i media locali, non si discostano dai racconti dei testimoni e le varie prove raccolte: da qui la scelta di rinviare a giudizio l'ex terzino di Juventus che è detenuto nel carcere catalano di Brians dallo scorso 20 gennaio.