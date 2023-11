Sagrada Familia, accese le torri degli Evangelisti. VIDEO

Festa di luci a Barcellona. Per la prima volta in oltre 140 anni si accendono le torri degli Evangelisti della Sagrada Familia . L’illuminazione avviene in occasione della benedizione dall'arcivescovo della capitale catalana, monsignor Juan José Omella per celebrare la fine della loro costruzione.

L’opera incompiuta

La Sagrada Familia è la più grande chiesa cattolica romana incompiuta del mondo. Questo edificio di Barcellona è patrimonio dell'umanità dell'Unesco e una delle attrazioni turistiche più popolari della Spagna. La sua costruzione è iniziata nel 1882 ed è rimasta incompiuta per oltre 140 anni. Opera architettonica principalmente dell’architetto Gaudì che all’età di 31 anni, nel 1883 subentrò ai lavori di costruzione iniziati un anno prima e ne cambiò lo stile da neogotico a liberty. Gaudì lavorò alla chiesa dedicandovi interamente gli ultimi 15 anni della sua vita. I costruttori si prefiggono la sua ultimazione nel 2026, in concomitanza con il centenario della morte del celebre architetto. Il comitato per la costruzione della basilica aveva inizialmente annunciato il completamento di tutta la basilica entro il 2026, ma la pandemia di Covid-19 ha rallentato il progetto. "Se non avremo avuto un problema grave come la pandemia, la Sagrada Famiglia sarebbe stata completata entro dieci anni al massimo", ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione, Esteve Camps.