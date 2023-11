Indi Gregory, rinviato stop a cure. Il padre: "Non merita di morire"

Ancora ore di speranza per la piccola Indi Gregory, la bimba di 8 mesi, affetta da una gravissima patologia mitocondriale, che i medici del Queen's Medical Centre di Nottingham e i giudici britannici considerano irrimediabile, e così condannata dai tribunali d'oltre Manica a vedersi staccare la spina contro la volontà dei suoi genitori. L’appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione del caso al giudice italiano verrà discusso oggi pomeriggio, con il termine per il distacco dei supporti vitali prorogato fino all'esito dell'udienza. I legali mettono a punto le strategie per salvarla. "Non merita di morire”, dice intanto il padre della bimba .

L'udienza di oggi e l'ipotesi del trasferimento in Italia

La scadenza per porre fine al trattamento che tiene in vita Ingrid nell'ospedale inglese è stata prorogata a oggi, in attesa della conclusione di una udienza cruciale in cui a partire da mezzogiorno (le 13 in Italia) si deciderà sul trasferimento della neonata a Roma, al Bambino Gesù, pronto ad accoglierla, e quindi del suo destino. L’Italia ha di recente concesso la cittadinanza a Indi per offrirle una chance di sopravvivenza. E proprio su questo si basano gli sforzi portati avanti dai legali inglesi che rappresentano la famiglia Gregory, in collaborazione con l'associazione Pro Vita & Famiglia onlus e l'ex senatore leghista e avvocato Simone Pillon, responsabili del lato italiano della vicenda. Come hanno spiegato i legali, è stato possibile fare passi in avanti dopo che il giudice competente italiano si è messo in contatto con quello inglese e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scritto al ministero della Giustizia britannico come previsto dalla Convenzione dell'Aia.