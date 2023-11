Giappone, eruzione vulcanica sottomarina crea una nuova isola. VIDEO

È costituita prevalentemente da pietra pomice, ha un diametro di circa due chilometri e, al momento, non ha un nome. Si tratta della nuova isola formatasi in seguito all’eruzione di un vulcano sottomarino all'interno dell'arcipelago Ogasawara, nel sud del Giappone. L'attività, iniziata il 21 ottobre scorso, si sta verificando a un chilometro dalla costa meridionale di Iwo Jima. Nel giro di una decina di giorni, ceneri e rocce vulcaniche si sono ammassate sul fondale marino, poco profondo, arrivando ad affiorare sulla superficie del mare.

Fenomeno molto raro

Si tratta di un fenomeno molto meno raro, soprattutto in aree caratterizzate da intensa attività vulcanica come quelle lungo la cosiddetta “cintura di fuoco” del Pacifico. Secondo Yu ji Usui, analista della divisione vulcanica della Japan Meteorological Agency, questa nuova piccola isola potrebbe avere vita breve: al diminuire dell'attività vulcanica spesso le dimensioni di questo tipo di formazioni, molto friabili, si riducono e vengono facilmente spazzate via dalle onde. Di parere diverso il dottor Setsuya Nakada, professore emerito di vulcanologia presso l'Università di Tokyo, che ha spiegato al Japan Times come la nuova isola si sia formata in modo analogo a quella di un'altra fusasi con Nishinoshima nel 2013. Lo scienziato sostiene che ci sono buone possibilità che l'isola possa restare. “Se sempre più lava fuoriesce e ricopre l’area, penso che quella parte rimarrà per sempre”, ha detto.