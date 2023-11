La Nazionale palestinese prova a qualificarsi per la Coppa del Mondo

Si terrà giovedì prossimo, 16 novembre, il primo incontro della nazionale palestinese per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2026. A seguire il 21 novembre la squadra guidata da Makram Daboub affronterà l'Australia in Kuwait.

"Giocatori in uno stato psicologico difficile"

Tre dei giocatori che Daboub voleva schierare in campo non sono riusciti a raggiungere il ritiro in Giordania a causa del conflitto. "Per adesso stanno bene," ha riferito. "Molti dei loro parenti sono morti, però, a causa dei bombardamenti". "Con la morte e la distruzione a Gaza - ha aggiunto l'allenatore -, i giocatori sono in uno stato psicologico difficile".