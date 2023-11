Biden-Xi Jinping, incontro bilaterale in California il 15 novembre

I due, che si vedranno a San Francisco un anno dopo il loro ultimo incontro in occasione del G20 di Bali, "discuteranno - fa sapere la Casa Bianca - anche di come gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese possano continuare a gestire responsabilmente la competizione e a collaborare laddove i nostri interessi sono allineati, in particolare sulle sfide transnazionali che interessano la comunità internazionale”

Un anno fa a Bali l'ultimo incontro

Xi e Biden, che si vedranno a San Francisco un anno dopo il loro ultimo incontro in occasione del G20 di Bali, "discuteranno anche di come gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese possano continuare a gestire responsabilmente la competizione e a collaborare laddove i nostri interessi sono allineati, in particolare sulle sfide transnazionali che interessano la comunità internazionale”. Gli Stati Unti arrivano all'incontro con "aspettative realistiche": l'obiettivo è "gestire la competizione e ridurre i rischi di un conflitto. Con la Cina - mettono in evidenza i funzionari della Casa Bianca - siamo in concorrenza ma nessuna Guerra Fredda. Vogliamo creare un framework per una gestione di successo di un rapporto complicato". Washington e Pechino si preparano dunque a ripristinare le comunicazioni militari che erano state interrotte lo scorso anno quando l'allora Speaker della Camera Nancy Pelosi visitò Taiwan. La riapertura dei canali di comunicazione è per la Casa Bianca una priorità, per stabilizzare le relazioni con la Cina e ridurre il rischio di incomprensioni militari.