La principessa del Galles ha fatto visita al reggimento in qualità di colonnello in capo del reggimento, incarico che ha ricevuto dal re in agosto. L'istruttore di guida che l'ha affiancata, ha descritto Kate come "un talento naturale" al volante

Insolite vesti per Kate Middleton che ha dismesso gli abiti eleganti per una tenuta militare, con tanto di elmetto, per mettesi alla guida di un blindato, durante la sua visita al reggimento militare britannico delle Queen's Dragoon Guards. Ad affiancarla, l’istruttore di guida il caporale Darreyl Tukana, che, riporta Sky News, ha descritto la principessa del Galles alla guida come "un talento naturale".

Kate colonnello in capo del reggimento

Durante la visita come colonnello in capo del reggimento (incarico che ha ricevuto dal re in agosto) Kate ha anche maneggiato un drone e ha ricevuto la spilla delle Queen's Dragoon Guards, realizzata nel 1959 per la Regina Madre, che servì anche lei come colonnello in capo del reggimento. La principessa ha inoltre assegnato alcune medaglie per il lungo servizio e la buona condotta e ha ricordato i soldati caduti in servizio.