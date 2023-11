Iran, condannato a 5 anni il francese Louis Arnaud

La sentenza per il consulente francese pronunciata dopo diverse udienze in tribunale senza la presenza degli avvocati. La giovane italiana era stata rilasciata ed era tornata in patria ormai un anno fa

Il consulente francese Louis Arnaud, arrestato il 28 settembre 2022 mentre si trovava in visita in Iran , è stato condannato a 5 anni di carcere dopo diverse udienze in tribunale senza la presenza dei suoi avvocati. Arnaud era stato arrestato insieme ad Alessia Piperno , la giovane italiana che è stata rilasciata ed è tornata in Italia ormai un anno fa, mentre del turista francese non si è saputo più nulla fino a oggi, con la notizia della condanna.

La madre di Arnaud: "Accuse totalmente infondate"



La madre dell'imputato, Sylvie Arnaud, dopo la sentenza ha dichiarato: "Le accuse mosse contro di lui, vale a dire propaganda e oltraggio alla sicurezza dello Stato iraniano, sono totalmente infondate", ha ammonito la donna in una nota trasmessa ai media francesi. Oltre a Louis Arnaud tre altri ostaggi francesi sono attualmente denuti in Iran, considerati dalla Francia come ostaggi di Stato.

L'arresto

Il 28 settembre 2022 (giorno del trentesimo compleanno di Alessia Piperno) il gruppo di amici in compagnia della ragazza, che comprende anche Louis Arnaud, festeggia insieme, secondo quanto dichiarato dalla stessa ai genitori, lontano dalla zona dove ci sono le manifestazioni di protesta scoppiate nella Repubblica islamica dopo la morte di Mahsa Amini il 16 settembre. Due giorni dopo tuttavia una nota del Ministero dell’Informazione della Repubblica islamica annuncia “l’arresto di 9 cittadini di Germania, Polonia, Italia, Francia, Olanda e Svezia in Iran”. Nella nota si precisa che “sono stati arrestati sul luogo dei disordini o dietro le quinte della cospirazione”. Piperno dopo 40 giorni viene liberata, sorte diversa per Arnaud, che dopo più di un anno di detenzione oggi è stato condannato cinque anni.