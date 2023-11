Usa, l'Ohio approva il diritto all'aborto nella sua Costituzione

In Ohio è passato con il 56% il referendum sull'aborto ampliando così la possibilità per l'interruzione volontaria di gravidanza. Gli elettori hanno approvato l''Ohio Issue 1', una misura che stabilisce il diritto all'interruzione di gravidanza nella Costituzione dello Stato americano centro-occidentale. Una vittoria per il movimento Pro Choice. Sarà ora impossibile per lo Stato interferire nelle decisioni dei cittadini, compreso contraccezione e trattamenti di fertilità. Per i democratici si tratta di un'importante vittoria in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Il presidente Joe Biden esulta.