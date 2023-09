Messico, la Corte suprema depenalizza l'aborto nel Paese

Mondo

Joe Biden promette: “La nostra battaglia continua”. Il Presidente, infatti, plaude alla decisione della Corte Suprema di confermare il diritto all’accesso alla pillola abortiva, respingendo la richiesta di un giudice del Texas. Un tema su cui si batterà anche durante la campagna elettorale per le elezioni del 2024, visto che Biden sembra intenzionato ad annunciare la sua candidatura martedì 25 aprile. Nello stesso giorno Donald Trump pubblicherà il suo libro “Letters to Trump” A cura di Valentina Clemente

“La battaglia continua” – “Per decisione della Corte Suprema il mifepristone resta disponibile e riconosciuto come sicuro. Noi continueremo questa battaglia nei tribunali”. Così Joe Biden sulla decisione della Corte Suprema che ha confermato il diritto all’accesso alla pillola abortiva. “Io – ha aggiunto Biden - continuerò a contrastare questo attacco alla salute delle donne. Il popolo americano deve usare il proprio voto per avere voce ed eleggere chi approverà una legge che reintrodurrà le protezioni garantite dalla sentenza Roe v. Wade”

“Tengono in ostaggio l’economia americana” - La Casa Bianca respinge il piano da 1.500 miliardi di dollari dei repubblicani per l’aumento del tetto del debito. “I repubblicani Maga della Camera tengono in ostaggio l’economia americana”, afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre facendo riferimento allo slogan di Donald Trump Make America Great Again. Lo speaker della Camera Kevin McCarthy ha proposto un aumento del debito da 1.500 miliardi accompagnato da tagli alla spesa per 130 miliardi