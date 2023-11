Milano, sequestrati oltre 779 milioni di euro ad Airbnb

Economia

Airbnb, il Fisco italiano chiede 500 milioni di tasse non versate

L’Agenzia delle Entrate contesta alla web company statunitense il mancato versamento delle imposte per una cifra record, seconda solo a quella chiesta a inizio anno al gruppo Meta. Alla base della procedura c'è una legge del 2017 che impone alle piattaforme web di agire come sostituti d’imposta trattenendo il 21% sugli affitti incassati dagli host non professionali da versare successivamente allo Stato

Per il colosso degli affitti Airbnb si aprono le porte di un nuovo contenzioso col Fisco italiano. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto alla web company americana di sanare 500 milioni di euro di tasse non versate. Ecco quale potrebbe essere l'impatto per gli host che operano nella Penisola

LEADER MONDIALE - Nata nel 2008 dall’idea di tre ventenni - Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk - la web company nel 2022 ha registrato un giro d’affari da 8,4 miliardi di dollari, +40% rispetto all’anno precedente, imponendosi nel mercato mondiale degli affitti brevi