Ecologisti prendono a martellate quadro della National Gallery. VIDEO

L’attacco al quadro seicentesco

I due ragazzi sono stati bloccati dagli inquirenti ed immediatamente arrestati, come confermato poi da Scotland Yard. Probabilmente l'azione non è stata casuale. Lo stesso quadro, infatti, era stato preso di mira in un attacco analogo oltre un secolo fa, ad opera di alcune "suffragette" che protestavano in favore del diritto di voto alle donne. “Il nostro governo ha messo a punto piani per diverse licenze petrolifere, sapendo che così ucciderà milioni di persone. In risposta, due sostenitori di Just Stop Oil hanno distrutto il vetro di protezione della Venere Rokeby, già attaccata da Mary Richardson nel 1914”, si legge in un post sui social che riprende l’atto vandalico.

I militanti contro i cambiamenti climatici

Just Stop Oil, nata come una campagna contro il rilancio delle licenze di estrazione di petrolio e gas, fa parte del controverso movimento ambientalista radicale internazionale “Extinction Rebellion”. I militanti di questo collettivo, impegnati a denunciare la minaccia dei cambiamenti climatici, fino ad oggi si erano “limitati” ad imbrattare con vernici lavabili diverse opere d'arte custodite nei musei del Regno Unito e di altri Paesi nel mondo.