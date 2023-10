Guerra Israele, Hamas sull'Italia: "Partner aggressori in Palestina"

"E' un errore gravissimo che la trasforma in una delle parti nell'aggressione contro il nostro popolo. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha la stessa responsabilità di Israele in tutte le stragi commesse contro il nostro popolo", ha detto Basem Naim, intervistato da Agorà, su RaiTre

"L'Italia è partner nell'aggressione contro il nostro popolo, dal momento che purtroppo ha scelto la destra, la parte destra della storia. E' un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti nell'aggressione contro il nostro popolo. Israele non agisce da solo ma per conto di Germania, Gran Bretagna, Usa, Francia, purtroppo anche dell'Italia che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha la stessa responsabilità di Israele in tutte le stragi commesse contro il nostro popolo". Lo ha detto il leader di Hamas Basem Naim, intervistato da Agorà, su RaiTre (GUERRA HAMAS-ISRAELE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Il centro operativo in un ospedale? lo hanno detto già altre volte ed è un tentativo mal riuscito di legittimare la loro aggressione", ha aggiunto l'ex ministro della Salute del primo governo palestinese guidato da Ismail Haniyeh nel 2006 e successivamente del governo di Gaza e attuale capo delle relazioni internazionali di Hamas.

"Quanto all'accusa che Hamas impedirebbe lo spostamento della popolazione da nord a sud, come potremmo mai farlo?", ha concluso. "Non possiamo proteggere i civili, possiamo difenderci soltanto attaccando Israele".