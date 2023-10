Nigeria, prete rapito da banditi dopo assalto a chiesa cattolica

Mondo

Prosegue il viaggio apostolico di Papa Francesco in Africa. Dopo il Congo, il pontefice è giunto ieri a Giuba e oggi è al suo secondo giorno in Sud Sudan. In programma per Bergoglio l’incontro nella Capitale con gli sfollati provenienti da diversi campi profughi. Ieri l'appello del pontefice per lo stop alle guerre civili. Oggi si celebra la Giornata internazionale della Fratellanza umana