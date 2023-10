Non c’è castello che si rispetti, senza un fantasma che lo abiti! Ne sanno qualcosa William e Kate, che ricevettero in regalo da nonna Elisabetta II, per il loro matrimonio, la dimora di campagna di Anmer Hall. Ebbene, sembra proprio che la maestosa villa georgiana nel Norfolk sia infestata dallo spirito di un prete cattolico. A sostenere la presenza ad Hanmer Hall del fantasma del prelato, che fece la brutta fine di essere impiccato e successivamente squartato per alto tradimento, è lo storico del paranormale Richard Felix, secondo cui, il poveretto, dopo essere stato giustiziato, sarebbe tornato nella casa dove aveva abitato quando era in vita.