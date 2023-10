New York, il grattacielo Flatiron Building diventerà un condominio

Il Flatiron Building, famoso per la sua forma a ferro da stiro e punto di riferimento di New York nel centro di Manhattan, sarà convertito in abitazioni di lusso. La Brodsky Organization, una potenza nel panorama immobiliare della città, ne ha acquisito una “sostanziale partecipazione” ed in collaborazione con gli attuali proprietari GFP Real Estate e il The Sorgente Group, assumerà il ruolo di guida nella ridefinizione della prestigiosa eredità di questo iconico palazzo. La trasformazione richiederà tre anni, poiché i proprietari avranno bisogno dell'approvazione del Dipartimento di Urbanistica. Il processo di approvazione stesso potrebbe richiedere un anno, mentre la demolizione e la costruzione potrebbero richiedere altri due anni. L'edificio ha una pianta standard di 10.600 piedi quadrati, mentre la metratura totale è di 255.000 piedi quadrati.