Kate Middleton è di nuovo zia: è nato il primo figlio del fratello minore James Middleton. La conferma arriva dal Daily Mail, che ha diffuso uno scatto di James e della moglie Alizee Thevenet durante una passeggiata a Londra, nel celebre quartiere di Notting Hill, mentre spingono una carrozzina blu con il loro primogenito. La coppia non ha ancora fornito dettagli sulla data di nascita, il sesso e il nome del figlio. James aveva condiviso su Instagram uno scatto con la moglie, in cui l'analista finanziaria di origini francesi di 33 anni mostrava il pancione: "Non potremmo essere più entusiasti… concluderemo l'anno con il traguardo più prezioso per la nostra famiglia in crescita". Kate quindi è diventata zia per la quarta volta. La sorella Pippa Middleton, infatti, ha avuto tre figli: Arthur Michael William (2018), Grace Elizabeth Jane (2021) e Rose (2022).