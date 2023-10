Scontro fra navi cargo nel Mare del Nord, ci sono dispersi

E' successo questa mattina a circa 22 chilometri a sud-ovest dell'isola di Helgoland, in Germania, e a 31 chilometri a nord-est di quella di Langeoog

Diverse persone risultano disperse dopo che due navi da carico si sono scontrate questa mattina nel Mare del Nord. E' successo a circa 22 chilometri a sud-ovest dell'isola di Helgoland, in Germania, e a 31 chilometri a nord-est di quella di Langeoog. Una delle due navi sarebbe affondata e sono in corso le ricerche dei dispersi. Si tratterebbe della Verity, che batte bandiera britannica ed era diretta alla cittadina inglese di Immingham da Brema in Germania. Secondo il quotidiano Bild, mancherebbero all'appello sei persone.