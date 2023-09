Nave da crociera incagliata in Groenlandia: a bordo 206 passeggeri

"Tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo stanno bene e non c'è nessun pericolo immediato per loro stessi, per la nave o per l'ambiente circostante" hanno fatto sapere la Società

La Ocean Explorer, una nave da crociera norvegese, battente bandiera delle Bahamas, con 206 passeggeri ed equipaggio a bordo si è incagliata nel nord-ovest della Groenlandia. Lunga 104,4 metri e larga 18 metri, la Ocean Explorer si è incagliata lunedì ad Alpefjord, nel Parco Nazionale della Groenlandia nord-orientale. È il parco nazionale più grande e più a nord del mondo ed è noto per gli iceberg e per i buoi muschiati che si aggirano sulla costa. La nave appartiene al Gruppo Ulstein di Ulsteinvik, nella Norvegia meridionale. In un comunicato, Aurora Expeditions, la società australiana che gestisce la nave, ha dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio a bordo stavano bene e che non c'era "nessun pericolo immediato per loro stessi, per la nave o per l'ambiente circostante".