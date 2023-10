Decine di migliaia di persone scendono oggi in piazza per uno sciopero di 24 ore contro il divario retributivo. All’astensione dal lavoro prendono parte anche Katrín Jakobsdóttir e diverse ministre del suo governo. Si tratta del primo sciopero di questo tipo in Islanda da 50 anni a questa parte

La premier: disuguaglianze "inaccettabili nel 2023"

Allo sciopero, oltre alla premier Katrín Jakobsdóttir, prendono parte varie ministre del suo governo: come quelle della Giustizia e della Cultura. Jakobsdóttir aveva confermato la sua adesione alla protesta in un'intervista venerdì al portale di notizie mbl.is. "Non lavorerò quel giorno, come spero facciano anche tutte le donne qui presenti", aveva detto. La premier ha sottolineato che non sono stati raggiunti gli obiettivi di piena uguaglianza di genere, cosa "inaccettabile nel 2023", nonostante siano la priorità del suo governo. E ha segnalato che le differenze di salario fra uomini e donne sono in aumento in tutto il Paese. L'Islanda è il primo Paese al mondo in materia di uguaglianza di genere, con una riduzione del 90% del gap salariale e sociale negli ultimi 3 anni, secondo i dati ufficiali del 2022.