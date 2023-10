L'intelligence di Parigi teme che quella del Cremlino possa essere una ritorsione per l'accoglienza francese ai rifugiati ucraini e la probabile esclusione di Mosca dai prossimi Giochi Olimpici che si terranno nella capitale. Non sospetta la Russia per la proliferazione delle cimici, un fenomeno che assilla la Francia da almeno vent'anni, ma ritiene che abbia una responsabilità nella psicosi generale che sta colpendo il Paese