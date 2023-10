Elezioni Svizzera: sale la destra conservatrice, verdi in calo

In Svizzera l'Unione Democratica di Centro (Udc), partito della destra conservatrice e anti-europeista, si profila come il grande vincitore delle elezioni per il rinnovo del parlamento.

Le proiezioni

Stando alle prime proiezioni, a poche ore dalla chiusura delle urne, la Società svizzera di radiotelevisione (Ssr) indica l'Udc come primo partito del Paese. In crescita del 3,4%, potrebbe ottenere circa il 29% dei voti a livello al Consiglio Nazionale (camera bassa), confermando i sondaggi pre-elettorali. In forte calo, invece, i Verdi. Le urne si sono chiuse alle ore 12, ma la maggioranza degli svizzeri aveva già votato per corrispondenza. I risultati definitivi sono attesi in serata. Complessivamente quasi 6.000 candidati sono in corsa per i 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera bassa) e del Consiglio degli Stati (Camera alta, 46 membri).