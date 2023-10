Varsavia, si finge manichino in negozio per svaligiarlo: arrestato

Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale in cui si trovava l'attività con una busta in mano, immobile mentre i clienti gli passavano davanti

Un ragazzo di 22 anni a Varsavia, in Polonia, si è finto un manichino in un negozio per rapinarlo dopo l'orario di chiusura. Il giovane, accusato del furto con scasso, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale in cui si trovava l'attività con una busta in mano, immobile mentre i clienti gli passavano davanti. Dopo la chiusura il 22enne ha fatto incetta di collane, orecchini e bracciali e si è dileguato.