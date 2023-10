Frosinone, denunciato perché rubava mutande e reggiseni dagli stendini

Decine e decine di reggiseni e mutande sono stati trovati nell'auto di un uomo. L'imprenditore di 43 anni residente a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, è stato fermato mentre guidava: la perquisizione ha portato all'insolita scoperta. La biancheria intima non era stata rubata da alcun negozio ma da numerosi stendini.

Denunciato per furto

Successivamente è stata perquisita anche la sua abitazione, dove sono stati ritrovati centinaia di slip e reggiseni. Anche in questo caso si trattava di biancheria che il ladro ha rubato mentre erano stesi per essere asciugati. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Due procure stanno indagando sul fatto dato che alcuni furti sarebbero stati compiuti anche a Cassino e nel Sorano.